После разделения (1 октября 2018 г.) торговых зон Германии (включая Люксембург) и Австрии заинтересованные системные операторы (Transmission System Operators, TSOs), а также соседние TSOs, столкнулись с необходимостью решать дополнительные задачи, в том числе по управлению перегрузками в электрической сети. Разделение торговых зон привело к увеличению загрузки электрических связей на австрийско-швейцарской границе на внутрисуточном рынке электрической энергии (мощности).

23 сентября 2020 г. в 22:00 системные операторы Австрии APG и Швейцарии Swissgrid запустили автоматизированную процедуру внутрисуточного распределения пропускной способности торгового сечения на границе между Швейцарией и Австрией. Распределение пропускной способности осуществляется с использованием ИТ-платформы Intraday Capacity Service (ICS), что обеспечивает швейцарским и австрийским энерготрейдерам облегченный доступ на внутрисуточный энергорынок соседней страны.

Распределение пропускной способности торгового сечения происходит автоматически по принципу «первый пришел, первый обслужен» («first come, first served» principle). Энерготрейдеры покупают электроэнергию и пропускную способность отдельно друг от друга. С введением упрощенной ИТ-процедуры распределения пропускной способности предыдущий процесс согласования по телефону объемов трансграничных перетоков мощности больше не является необходимым, что существенно упрощает процесс торговли электроэнергией.

Решение о распределении пропускной способности электрических связей на австрийско-швейцарской границе с использованием ICS было принято в связи с тем, что данное торговое сечение не может быть интегрировано в систему SIDC*. Данное более эффективное распределение трансграничной пропускной способности уже успешно реализуется Swissgrid на границах с Германией и Францией. За счет внедрения автоматизированной процедуры распределения пропускной способности торговых сечений и на австрийской границе Swissgrid обеспечивает большую гибкость в рамках торговли электроэнергией для швейцарских энерготрейдеров и следовательно ликвидность швейцарского внутрисуточного энергорынка.

Официальные сайты TSCNET, Swissgrid

* Single Intraday Coupling (SIDC) – общеевропейский проект по сопряжению внутрисуточных рынков электроэнергии (ранее XBID) – инициатива системных операторов и энергобирж из 15 стран ЕС (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария) по формированию межзонального внутрисуточного рынка (intraday cross-zonal market). На объединенной IT-платформе SIDC происходит формирование единого блока ценовых заявок для распределения доступной для трансграничных обменов электроэнергией (мощностью) пропускной способности передающей сети.