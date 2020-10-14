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До 2025 года в Иннополисе построят 450 тыс. кв. метров жилья

До 2025 года в Иннополисе построят 450 тыс. кв. метров жилья

14 октября 2020, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИННОПОЛИС
Отрасль: Строительство 

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До 2025 года в городе Иннополис построят более 450 тыс. «квадратов» жилья на территории 260 га, что позволит увеличить суммарную площадь застройки до 635 тыс. кв. метров. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе архитектурного бюро T+T Architects, которое представило проект застройки части территорий города.

По данным пресс-службы, мастер-план, представленный бюро, подразумевает строительство малоэтажного и среднеэтажного жилья стандарт- и комфорт-класса, включая арендные дома. Параллельно с этим в городе планируется строить новые офисные и научно-производственные центры, торгово-развлекательные комплексы и аутлет.

В архбюро отметили, что реализация представленной стратегии увеличит численность жителей Иннополиса практически в четыре раза, до более 15 тыс. человек. Кроме того, концепция учитывает существующие наработки и общий вектор развития города, автором которого первоначально был экс-главный архитектор Сингапура Лиу Тай Кер.

Как рассказал руководитель архитектурного отдела бюро Георгий Тюгаев, привнесение разнообразия в функциональную застройку повысит инвестиционный потенциал локации, позволит привлечь новых резидентов и снизить маятниковую миграцию, а также создать предпосылки для дальнейшего развития.

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