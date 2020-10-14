Строительство логистического центра компании Wildberries стоимостью 5 млрд рублей на территории города Невинномысска начнется в 2021 году. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференции встречу с руководством компании Wildberries. Предметом обсуждения стали планы строительства логистического центра компании на территории Невинномысска.

"Предполагается, что инвестиции в проект составят 5 млрд рублей. Его выход на полную мощность позволит создать около 5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент ведется подготовка документов для получения проектом статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск". Это работа должна быть завершена до конца года. По данным пресс-службы, строительные работы начнутся в 2021 году.

Wildberries работает в восьми странах: России, Украине, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Оборот Wildberries в первом полугодии 2020 году увеличился на 110% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 178,7 млрд рублей. По данным аналитического агентства InfoLine, Wildberries по итогам первого полугодия 2020 года занял седьмое место среди торговых сетей России по объему выручки.