Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о сотрудничестве центра MTS StartUp Hub и акселератора "Газпром нефти" StartupDrive, в рамках которого стороны реализуют пилотные стартапы, адаптирующие свои решения под сети пятого поколения (5G).

"В рамках заключенного соглашения о партнерстве планируется организация пилотных проектов резидентов Центра 5G в компании "Газпром нефть" и пилотирование решений из акселератора StartupDrive в МТС. Кроме того, стартапы StartupDrive смогут стать резидентами Центра 5G, чтобы доработать свой продукт в сетях нового поколения", — уточняется в сообщении оператора.

Каждая из сторон готова финансировать запуск пилота стартапа в размере до 500 тысяч рублей, потенциальное финансирование одного проекта — до одного миллиона рублей.

"Акселератор StartupDrive проводит отбор стартапов в сферах транспорта, логистики, мобильности, инфраструктуры автозаправочных станций и решений для розницы. Спектр потенциальных интересов МТС расширен до финтеха, интернета вещей, инновации в рознице, билетных сервисов, интернет-магазинов, облачных сервисов, HR и Esport", — поясняют в компании.

По словам директора центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрия Курина, партнёрство площадок позволит стартапам, использующим сети 5G, впервые в России протестировать свои решения в бизнес-среде и в перспективе получить крупных заказчиков.

Акселератор MTS StartUp Hub был запущен в 2018 году. За это время он провел пять наборов для 16 заказчиков. По итогам наборов 72 компании прошли акселерационные программы и запустили пилотные проекты. В конце июля МТС сообщила о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.