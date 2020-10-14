Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Акт определяет Минэкономразвития как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам регулирования экспериментальных правовых режимов в соответствии с разработанным Минэкономразвития Федеральным законом № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (закон о «регуляторных песочницах») в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Закон о «регуляторных песочницах» вступает в силу 28 января 2021 г. и позволит устанавливать экспериментальные правовые режимы для тестирования цифровых инноваций в России.

Ожидаемыми последствиями установления и реализации экспериментальных правовых режимов, которые будут установлены на основании закона о «регуляторных песочницах», являются обеспечение развития науки и социальной сферы, формирование новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, расширение состава, качества, доступности товаров, работ и услуг.

Сегодня этим проектам препятствуют отдельные нормы законов, которые будут временно применяться с определенными особенностями в соответствии с процедурой, установленной законом о «регуляторных песочницах».

«Экспериментальные правовые режимы будут вводиться для ограниченного числа организаций, успешно прошедших конкурсный отбор. Все тестируемые в «регуляторных песочницах» проекты предварительно будут проходить обязательную процедуру согласования с профильными ведомствами и организациями предпринимательского сообщества», – подчеркнул заместитель министра экономического развития Владислав Федулов.

Также предусмотрена процедура детальной оценки потенциальных рисков и механизмов их нивелирования, строгая отчетность участников «регуляторной песочницы», в том числе обязанность информировать граждан об установлении экспериментального правового режима. Правовой эксперимент будет подлежать незамедлительному приостановлению или прекращению при возникновении рисков нарушения конституционных прав и свобод граждан.

Таким образом будет обеспечена защита прав и интересов граждан при реализации экспериментальных правовых режимов.