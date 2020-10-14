С января 2020 года дебиторская задолженность ООО «НПФ «Электроаппарат» за потребленную электроэнергию выросла более чем в 2 раза. На 1 октября 2020 года долг предприятия перед гарантирующим поставщиком электроэнергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» превышает 11,8 млн руб.

«Постоянный рост задолженности – серьезный фактор, свидетельствующий о критическом положении компании, — рассказал директор филиала «Брянскэнергосбыт» Олег Носов. – В декабре прошлого года по решению Арбитражного суда ООО «НПФ «Электроаппарат» обязали обесточить собственные электроустановки до погашения долга. Однако платежная дисциплина предприятия не улучшилась и задолженность продолжает расти».

Между ООО «Газпром энергосбыт Брянск» и ООО «НПФ «Электроаппарат» заключен договор энергоснабжения, в рамках которого осуществляется поставка электрической энергии на объекты предприятия. Компания систематически уклоняется от исполнения своих обязательств по своевременной оплате энергоресурса.

В начале 2020 года долг ООО «НПФ «Электроаппарат» составлял 5,8 млн руб. За десять месяцев предприятие выплатило гарантирующему поставщику только 1,1 млн руб. При этом потребление электроэнергии продолжается. На начало октября 2020 года задолженность завода составляет 11,86 млн руб.

Если руководство компании не начнет работу по повышению платежной дисциплины и снижению задолженности за потребленную электроэнергию, предприятию может грозить банкротство.

Источник: Группа по связям с общественностью и работе со СМИ филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск»