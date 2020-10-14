Севастополь в ближайшие три года должен получить более 3 млрд рублей на ремонт сетей водоснабжения, что позволит сократить потери воды, сообщил ТАСС в среду и. о. замгубернатора Владимир Базаров.

"[175 млн рублей] - первая часть большой программы в размере 3 млрд 600 млн рублей, которая предполагается в 2021, 2022, 2023 годах. Начинаем уже сейчас ремонт с магистральных сетей с наибольшими потерями - соответствующая статистика ведется, она у нас есть", - сказал он.

Он уточнил, что в будущем мероприятия планируется включить в федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды в Севастополе стоит на повестке дня.