В Курской области расширят участок М-2 "Крым"

Достоверность определения сметной стоимости планируемых работ подтвердили в Саратовском филиале Главгосэкспертизы России. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Современная федеральная трасса М-2 «Крым» проходит по старому Крымскому тракту. Решение о прокладке капитальной дороги по этому направлению было принято императором Николаем I в 1828 году для организации надежной транспортной связи с полуостровом и военно-морской базой в Севастополе. Сегодня эта дорога входит в состав европейского маршрута Е-105 и идет по территориям Московской, Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областей, связывая западные регионы России и европейских стран с территориями центральной части и юга страны, а также сопредельных государств.

Проектом, проверку достоверности определения сметной стоимости которого провели эксперты Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт участка км 597+963-км - 603+000 трассы М-2 «Крым», проходящего вне населенных пунктов Обоянского района Курской области. Протяженность участка составляет чуть более 5 км.

Дорогу планируется расширить - число полос движения увеличится с двух до четырех, расчетная скорость при этом снизится со 120 до 100 км в час. Для разделения встречных потоков установят двухстороннее барьерное ограждение на центральной разделительной полосе. Остановочную полосу обочины укрепят на ширину 1,5 м.

Также здесь положат новую дорожную одежду, восстановят водоотвод с проезжей части и вдоль земляного полотна, заменят водопропускные трубы, отремонтируют примыкания и устроят на съездах переходные призмы. Кроме того, будет благоустроена расположенная на участке площадка отдыха, переустроены инженерные коммуникации и выполнены иные необходимые работы.

Генеральный проектировщик - ООО «Центр-Дорсервис». Застройщик - ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».

Фото: twitter.com/rosavtodor_ru