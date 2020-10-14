Компания «Россети Ленэнерго» разработала комплексную HR-методику работы с новыми специалистами в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В основе подхода – дистанционные сервисы, которые помогают максимально эффективно адаптировать новых сотрудников к работе в компании.

В качестве замены традиционных этапов адаптации (знакомство с информационными буклетами, посещение Учебного комплекса и т.д.) HR-блок «Россети Ленэнерго» разработал комплекс онлайн-инструментов. Один из них – адаптационный вебинар, который помимо основных сведений о структуре, направлениях деятельности компании и корпоративной культуре, включает информацию по цифровой трансформации. Особое внимание в вебинаре уделено психологической адаптации работника.

Ответить на наиболее популярные вопросы новых сотрудников компании и познакомить с историей, корпоративной культурой, кадровой и социальной политикой «Россети Ленэнерго» поможет чат-бот в мессенджере. После знакомства со всеми разделами бот предлагает пройти итоговое тестирование, а также предлагает заполнить анкету по степени удовлетворенности процессом адаптации в компании.

Кроме того, сопровождать процесс адаптации вновь принятого работника и оказывать помощь руководителю можно через «личный кабинет», воспользовавшись вкладкой «Адаптация».