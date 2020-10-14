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В Уфе обсудят опыт внедрения росийско-немецких проектов ВИЭ в регионах

В Уфе обсудят опыт внедрения росийско-немецких проектов ВИЭ в регионах

14 октября 2020, 17:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РЭФ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Обсуждение состоится в рамках Российского энергетического форума, проводимого в Уфе с 27 по 29 октября 2020 года.

В отраслевом круглом столе примут участие: председатель по международным проектам немецкой Ассоциации солнечной энергетики (BSW-Solar), руководитель НП «Идеи в Энергетике» Кристоф Урбшат, председатель Российской ассоциации ветроиндустрии И.М. Брызгунов, директор Ассоциации солнечной энергетики России А.М. Усачев, со-председатель Швейцарской Ассоциации Солнечной Энергетики Solarspar Андреас Драйзибнер, генеральный директор АО «Корпорация развития Дагестана» А.Б. Алибеков, руководители частных компаний, занятых разработкой и внедрением ВИЭ.

Участие иностранных спикеров пройдёт в режиме видеоконференцсвязи.

Модератором круглого стола выступит председатель правления НП ВИЭ «Евросолар Россия» Георгий Нодарович Кекелидзе.

Пройти бесплатную регистрацию на деловые мероприятия и узнать подробнее о Форуме возможно на сайте www.refbvk.ru.

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