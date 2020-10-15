АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») разработана технология переработки карбонатных руд Аргунского и Жерлового урановых месторождений Стрельцовского рудного поля.

Освоение Аргунского и Жерлового месторождений (строительство рудника № 6) в настоящее время является основным проектом крупнейшего уранодобывающего предприятия России – Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»). Эксплуатационные запасы составляют около 35% от общего размера запасов ПАО «ППГХО», а среднее содержание стратегического металла выше, чем на действующих рудниках, что позволяет гарантировать конкурентоспособную себестоимость производства.

Строительство рудника № 6 началось в марте 2018 года. Одновременно проводились работы по подбору оптимальной технологии переработки карбонатных руд месторождений. Для добычи образцов керновое бурение выполнило АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания по проведению геологоразведочных и буровых работ Уранового холдинга «АРМЗ»). Всего взято 2 тонны керновых проб руды.

Переработка руды осуществляется в опытном гидрометаллургическом цехе Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) ППГХО.

«Технология, которая отрабатывается сейчас, базируется на автоклавном выщелачивании, далее урановая пульпа фильтруется, на сорбцию направляются чистые урановые растворы. Технология поможет существенно снизить себестоимость конечной продукции», - рассказал начальник ЦНИЛ Максим Яковлев.

Проведены лабораторные исследования и опытно-промышленные испытания новой технологии сорбции из растворов выщелачивания карбонатных руд.

«Мы смогли получить готовую продукцию по международному стандарту ASTМ C967-13. Теперь начинаем проектирование нового гидрометаллургического завода. Если наши идеи будут реализованы, отрасль получит уникальный завод, использующий лучшие практики и научные достижения мировой урановой промышленности. Это будет единственный в мире урановый завод, работающий по безотходной технологии», - говорит главный технолог АО «ВНИПИпромтехнологии» Валерий Головко.

В настоящее время в опытном гидрометаллургическом цехе ЦНИЛ испытываются несколько видов ионообменных смол, которые извлекают уран и молибден – попутный компонент, содержащийся в рудах Аргунского и Жерлового месторождений. Отработаны режимы осаждения полиуранатов аммония и полимолибдатов аммония. Специалисты АО «ВНИПИпромтехнологии» и ЦНИЛ ППГХО разрабатывают технологический регламент переработки руд Аргунского и Жерлового месторождений.

Источник: Отдел по связям с общественностью и региональными органами власти Уранового холдинга "АРМЗ"