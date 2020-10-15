Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел заседание, в ходе которого обсуждался проект Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года. С докладом выступил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



По словам Михаила Мишустина, сегодня Россия производит современные обрабатывающие центры, которые не уступают именитым мировым производителям, и станкостроительная отрасль продолжает динамично развиваться.

Во многом это результат импортозамещения, государственной поддержки НИОКР и стимулирования спроса на новейшее оборудование. За последние пять лет Правительство направило на развитие станкоинструментальных предприятий свыше 7 млрд рублей, благодаря чему объём производства вырос в полтора раза. С августа этого года мы запустили новый механизм – субсидируем производителей, чтобы они предоставляли скидки покупателям своей продукции, то есть снижали конечную цену на новые станки и оборудование. Такое решение позволит повысить уровень загрузки российских предприятий и обеспечить сохранение занятости

- подчеркнул глава Правительства.



Михаил Мишустин отметил, что принятие Стратегии позволит обеспечить долгосрочный рост со средним темпом около 6% в год, повысить уровень локализации, обеспечить расширение экспорта и доли на внутреннем рынке.



С докладом о задачах, включенных в Стратегию развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года, выступил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



Глава Минпромторга России рассказал о возрождении станкостроения после долгого периода стагнации 90-х годов. Ключевым фактором реабилитации отрасли стало, по его мнению, масштабное техперевооружение оборонных предприятий.

Наши предприятия освоили выпуск сложного многоосевого оборудования, токарно-фрезерныхцентров, станков для шлифования. Мы стали доминировать в сегменте абразивного инструмента, охватив две трети рынка, и существенно увеличили выпуск режущего. Начали, хотя и в небольших объёмах, оснащать наши станки собственными системами ЧПУ. Вклад компонентной базы в себестоимость станков постоянно растёт и по отдельным моделям уже превышает 60%

- отметил Денис Мантуров.



Одним из приоритетов в новой Стратегии, по словам Министра, станет расширение серийного производства высокотехнологичных комплектующих. С этой целью будет дополнительно простимулирован приток инвестиций в НИОКР, развитие кооперации между отечественными предприятиями и встраивание российских компаний в глобальные цепочки поставок.



Используя такой комплексный подход, мы рассчитываем к 2035 году повысить уровень локализации производства станков с текущих 47% до 70%. При этом мировая практика показывает, что важнейшим фактором роста всё-таки является внутренний спрос. В этой связи особый акцент в стратегии сделан на формирование стимулов к покупке отечественных станков российскими машиностроителями. Нам критически необходимо наращивать внутренний спрос темпами не ниже 3% в год и объёмами производства не менее 6% ежегодно

- прокомментировал Денис Мантуров.



Чтобы обеспечить такую динамику, предлагается делать особый упор на создание дополнительных условий для обновления бизнесом станочного парка, а также инструментального блока. Для этого потребуется усилить политику регуляторного стимулирования спроса на российские станки и инструменты.

Сквозная для всей отрасли задача – охватить мерами поддержки все этапы жизненного цикла продукции, от исследований до послепродажного сервиса. У нас уже сформирован пакет финансовых и регуляторных инициатив под реализацию стратегии, в том числе они нацелены на развитие лазерных, аддитивных и других прогрессивных технологий в металлообработке – заявил Министр, – рассчитываем, что за счёт реализации заложенных в стратегии подходов объёмы производства и экспорта станкоинструментальной продукции за пять лет должны увеличиться в 1,7 раза. По комплектующим ожидаем четырёхкратного прироста. В части российской доли на внутреннем рынке ориентир на 2025 год – вырасти с текущих 23 до 30%



По словам Михаила Мишустина, в рамках реализации Стратегии очень важно локализовать продукцию с сегодняшних 47% до 70% к 2035 году, а также стимулировать потребление.



Замечательные программы, которые разработал Минпромторг, в частности, 70% субсидирования для НИОКР, когда научно-технический совет одобрил то или иное предложение. Это касается не только станков, хотя в основном их, но и оборудования. Это замечательная программа. Но ещё очень важно стимулировать пилотные партии, серийные партии, для того чтобы наши производства – те, кто готов переходить на отечественное оборудование, получали поддержку. Это и поддержка скидками, и программами, и поддержка сервисными соответствующими программами, которые на сегодня Минпромторг развивает. Я очень надеюсь на то, что стратегия в этом смысле будет выдержана, и мы вернёмся в том числе в мировой экспорт, о котором Вы говорили

- подчеркнул Председатель Правительства.