В начале следующего года начнется строительство новой школы на 1000 учеников в Красноармейском районе Волгограда, сообщает RosTender.info.

Здание возведут на улице 2-ой Штурманской, где ранее находилось старое здание школы №117. В новом учебном заведении разместится 40 классов, актовый и спортивные залы, пищеблок. На территории создадут спортивное ядро с полем для мини-футбола и легкоатлетическим стадионом с беговыми дорожками.

Администрация Волгограда в настоящее время проводит тендер по выбору подрядчика для строительства школы. Стоимость работ оценивается в 767,9 млн рублей. Город получит субсидии на строительство - 536,7 млн рублей из федерального бюджета и 184 млн рублей из областного бюджета. Остальное поступит из муниципальной казны. Заявки от участников тендера принимают до 22 октября, в этот же день планируют назвать победителя.

Согласно требованиям заказчика, работы предстоит начать с 1 января 2021 года. Школа должна быть сдана 1 мая 2022 года. Кроме прочего, строителям необходимо переустроить линии газоснабжения, электро- и водонаснабжения, оставшиеся от старой школы, а также возвести новую котельную.