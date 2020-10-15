Традиционная итоговая коллегия Росстандарта прошла в новом формате. Панельная дискуссия «Росстандарту 95. Итоги и планы» состоялась в рамках Международного технологического форума «Российская неделя стандартизации» в Санкт-Петербурге 14 октября. Форум приурочен к 95-летию Росстандарта и Всемирному дню стандартов.

С приветственным словом и поздравлением обратился Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров:

Сегодня стандартизация и в целом система технического регулирования имеет определяющее значение для большинства секторов экономики и абсолютно для всех отраслей промышленности. От того, насколько развита эта сфера, зависит конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешних рынках. Российская метрология сейчас находится на лидирующих позициях, а наши разработки очень востребованы мировым сообществом. Практически полностью обновлена национальная база стандартов, причем даже в сложных условиях пандемии объемы разработки и утверждения новых технических требований выросли более чем в полтора раза. Больших успехов удалось добиться в борьбе с контрафактом и фальсификатом продукции. Всего этого получилось достичь за небольшой период времени, что, безусловно, является заслугой и поводом для гордости нынешнего состава Росстандарта. При этом в своей деятельности Росстандарт не просто руководствуется требованиями времени, но и работает на опережение, участвуя в цифровизации экономики

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о результатах работы в 2019 году и задачах на 2020-2021 годы. Среди итогов – существенный рост числа стандартов в цифровом формате с 3 до 39%, снижение среднего срока разработки и возраста стандартов, рост измерительных и калибровочных возможностей России, снижение в 2-3 раза фальсификата на рынках кабельно-проводниковой продукции, цемента и топлива, отзыв более 4 тысяч автобусов, не прошедших испытания, масштабная цифровизация работы системы Росстандарта. Полный отчет об итогах деятельности в 2019 году доступен на сайте ведомства.

В дискуссии приняли участие, в том числе по ВКС, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, руководитель Роскачества Максим Протасов, председатель Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменев, председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, начальник департамента ПАО «Газпром» Павел Крылов.

Пандемия во многом способствовала применению большего количества цифровых подходов в работе. Так, в текущем году из-за введенного режима действия ограничений нам пришлось перестраивать работу и вырабатывать подходы, направленные на обеспечение возможности проведения оценки соответствия серийно изготавливаемой продукции дистанционно. Теперь этот формат предложен нами для всего пространства ЕАЭС. Положительный опыт применения таких принципиально новых подходов к проведению дистанционной оценки и анализа состояния производства может быть эффективно использован в будущем в рамках цифровой трансформации промышленности в целом - отметил Алексей Беспрозванных.

Основные задачи на 2020-2021 годы – принятие изменений в 162-ФЗ и подготовка метрологической инфраструктуры в части «цифровой повестки», введение оборотного штрафа за недолив, утверждение ряда стандартов для безопасности колесного транспорта, повышение квалификации сотрудников, развитие международного и регионального сотрудничества.