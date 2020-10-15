Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей» (Курское РДУ) и представительства АО «СО ЕЭС» в Орловской области разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в работу подстанции (ПС) 220 кВ Керама Марацци.

Подстанция 220 кВ Керама Марацци построена и введена в работу для обеспечения электроснабжения производств одного из крупных промышленных потребителей в энергосистеме Орловской области – совместного российско-итальянского предприятия ООО «Керама Марацци» с суммарной величиной потребления 23,5 МВт.

В рамках реализации проекта по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ООО «Керама Марацци» к электрическим сетям «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») построена отпайка от линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ Орловская районная – Узловая. На площадке нового питающего центра возведены подстанционные здания и сооружения, установлен трансформатор мощностью 25 МВА, смонтировано открытое распределительное устройство (ОРУ) 220 кВ и распределительное устройство 10 кВ.

В ходе строительства проведено оснащение оборудования современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 220 кВ Керама Марацци специалисты Курского РДУ и представительства АО «СО ЕЭС» в Орловской области принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, а также в разработке программы опробования напряжением и ввода оборудования в эксплуатацию. Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.