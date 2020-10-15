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Спустя 3 года после остановки возобновится строительство экспоцентра томской ОЭЗ

Спустя 3 года после остановки возобновится строительство экспоцентра томской ОЭЗ

15 октября 2020, 18:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Как сообщает издание SM.news, строительство выставочного центра было приостановлено в 2017 году, но будет возобновлено до конца октября.

Еще к 2018 году на территории томской ОЭЗ должны были построить здание экспоцентра, но по вине подрядчика строительство отставало, а в июле 2017 года строительство было в принципе остановлено из-за того, что имущество Особой экономической зоны переходило региону. Позже губернатор Томской области попросил у государства 1,5 миллиарда рублей на достройку этих объектов. В целом стоимость контракта на строительство составляет 601,3 миллиона рублей.

Выглядеть Экспоцентр будет как двухэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров, часть из которых будет выставочной площадью. На территории будет и стоянка для авто на 250 мест. Инжиниринговый центр планируется разделить на два независимых объекта. Изначально собираются заняться производственной частью, так как пока что не хватает именно таких помещений. Завершение работ запланировано на сентябрь 2021 года.

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