Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на строительство сооружения, предназначенного для стоянки морских судов.

Проект реализуется в рамках программы развития ФГБУ «Морспасслужба» в связи с дефицитом причальных сооружений, необходимых для полноценного функционирования Сахалинского филиала структуры. Реализация программы позволит обеспечить филиал базой технического обслуживания и отстоя флота, а также повысить эффективность оперативного управления подразделения.

Новый причал, который заменит действующий, разместят в морском порту города Корсакова Сахалинской области - в бухте Лососей, расположенной на севере залива Анива в Охотском море у южного берега острова Сахалин. Проектирование пирса проводится с учетом минимизации локального накопления и препятствий движению насосов грунта из реки Корсаковка в акваторию порта.

Результаты инженерных изысканий, одобренные Главгосэкспертизой России, предполагают возможность реализации решений по устройству сетей электроснабжения и электроосвещения, ливневой канализации, размещению на объекте трапов и лестниц выхода из воды, оборудованию спасательных постов, а также оснащению причала по периметру, за исключением береговой части, кранцевой защитой.

Ширина проектируемого пирса составит 12,6 м, общая длина - от 100 до 105 м. Дноуглубительные работы на участке, а также реконструкцию расположенных рядом гидротехнических сооружений планируется провести в рамках выполнения отдельных проектов.

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации объекта выполнили в ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта «НовоморНИИпроект». Застройщик - Морская спасательная служба Росморречфлота.

Фото: korsakov.potolki360.ru