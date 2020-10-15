Благодаря усилиям специалистов филиала «Россети Центр Ярэнерго» бульвар на проспекте Дзержинского будут освещать более 30 светильников.

Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля обратилась в филиал «Ярэнерго» за содействием в восстановлении освещения пешеходной зоны вдоль проспекта. Бульвар был реконструирован семь лет назад и за прошедшее время электрические сети наружного освещения полностью потеряли работоспособность. В ходе обследования данных сетей энергетиками были обнаружены повреждения на нескольких участках кабельной линии, неправильно выполненные подключения светильников, выход из строя ламп, автоматических выключателей и неисправности пускорегулирующей аппаратуры. При помощи оборудования цифровой электролаборатории сотрудники Ярэнерго определили точные места повреждений на кабельной линии, установили кабельные муфты, выполнили замену нескольких участков сети. Также произвели подключение светильников, заменили перегоревшие лампы и пускорегулирующую аппаратуру.

«Этот бульвар очень востребован жителями как место для активного отдыха, прогулок с детьми и имеет большую социальную значимость для всего микрорайона. Освещение бульвара обеспечивает комфорт и безопасность граждан в вечернее и ночное время», - отметила в благодарственном письме глава территориальной администрации района Екатерина Мусинова.⁠