Администрация Благовещенска (Амурская область) по итогам торгов заключит контракт на работы по берегоукреплению и реконструкции двух участков набережной трансграничной реки Амур с АО "Асфальт" (Благовещенск), следует из материалов на портале госзакупок.

Открытый конкурс, следует из материалов, признан несостоявшимся, так как была подана только одна заявка. Городское управление капитального строительства намерено заключить контракт на 2 млрд 487,24 млн рублей с АО "Асфальт".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Асфальт" работает на территории региона более 20 лет. Руководитель (единоличный исполнительный орган) - Андрей Сенотрусов. Сумма контрактов в текущем году превышает 6,2 млрд рублей, из которых более 5,6 млрд рублей - контракты с межрегиональной дирекцией по дорожному строительству в Дальневосточном регионе (ДСД "Дальний Восток", структура Росавтодора).

Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей, в списке дополнительных (более 50 наименований) - строительство мостов и тоннелей, гидротехнических сооружений, железных дорог. Компания имеет лицензии на маркшейдерские работы, на геологическое изучение недр.

Как сообщалось, подрядчику предстоит завершить работы на участках NN 5-6 в составе третьего этапа берегоукрепления и реконструкции набережной Амура до 30 июня 2024 года. Проект предусматривает гидротехнические работы, прокладку электросетей, а также сетей канализации и благоустройство набережной.

Работы будут вестись в рамках муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска". Финансирование - за счет субсидии областного бюджета, трансфертов на социальное развития центров экономического роста.

Берегоукрепление набережной Амура в столице Приамурья началось в 2008 году. В общей сложности проект реконструкции подразумевает обновление 6,3 км берега Амура и 1,76 км берега Зеи (всего 10 участков).

До 2014 года использовались средства федеральной программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", после работы были полностью заморожены из-за отсутствия финансирования. Кроме того компания, которая занималась объектом ранее, обанкротилась.

В 2017 году в рамках программы формирования современной городской среды работы возобновились. В 2018 году по программе "Дальневосточная субсидия" область получила на проект 652 млн рублей, еще 2 млн рублей были направлены из городского бюджета.

В ноябре прошлого года были сданы два участка протяженность 1,2 км набережной приграничной реки Амур в центральной части Благовещенска. Они реконструировались в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".

Амурская область имеет самую большую протяженность границы с Китаем - 1250 км. Столица Приамурья расположена напротив китайского города Хэйхэ, города разделяет река Амур.