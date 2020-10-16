Американская корпорация Vistra, объявила о выводе из эксплуатации не позднее 2027 г. находящихся в ее собственности 7 крупных угольных ТЭС суммарной мощностью ≈6,8 ГВт в штатах Иллинойс и Огайо:

Готовящиеся к закрытию ТЭС входят в операционные зоны системного оператора штатов Среднего Запада Midcontinent ISO (MISO) и соседнего с ним системного оператора штатов Восточного побережья PJM Interconnection (PJM). В качестве одной из причин для принятия такого решения Vistra указывает нерентабельность работы станций на рынке мощности MISO.

По заявлению Vistra, кроме неспособности рынка мощности MISO обеспечить станциям необходимую прибыль, большую роль в нерентабельности угольной генерации играют чрезмерное наращивание новых видов энергоресурсов, снижение цен на газ, экологические стандарты и внерыночные субсидии*. Вывод из эксплуатации всех отобранных угольных ТЭС до 2027 г. либо раньше, если этого потребует экономическая ситуация, станет одним из крупнейших в истории США.

Неблагоприятные для угольной генерации условия работы на энергорынке MISO дополняются сходными ценовыми условиями на рынке PJM, где тоже участвуют субсидируемые ресурсы. По этой причине в Иллинойсе и Нью-Джерси активно обсуждается вопрос о выходе из зоны обслуживания PJM, что также было учтено корпорацией при принятии решения.

Наряду с закрытием угольных ТЭС Vistra планирует увеличить долю ВИЭ-генерации в составе своих генерирующих активов до 100% к 2050 г., в частности, уже к концу 2022 г. ввести в эксплуатацию почти 1 ГВт мощности солнечной генерации. Проекты строительства объектов ВИЭ-генерации общей стоимостью около $ 850 млн будут реализованы Vistra в штате Техас и, как следствие, выйдут на более привлекательный для компании рынок техасского системного оператора Electric Reliability Council of Texas (ERCOT).

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* Во многих штатах принимаются специальные программы, которые в различной форме предусматривают выделение из бюджета штата субсидий для участников рынка, что препятствует свободной конкуренции при ценообразовании. Программы поддержки преимущественно предназначены для ВИЭ-генерации.