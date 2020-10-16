«Россети Центр Белгородэнерго» завершает проект по обеспечению всех районов электрических сетей цифровой оперативно-диспетчерской связью. В текущем году устаревшие аналоговые системы будут полностью заменены на цифровые, а зона покрытия цифровой радиосвязью составит 100% территории Белгородской области.

Основными функциональными возможностями цифровой радиосвязи является централизованное управление сетью, регистрация, архивация и прослушивание всех переговоров, автоматическое переключение каналов абонентских радиостанций при попадании в зону действия ближайшего ретранслятора (геороуминг), индивидуальные, групповые и аварийные вызовы бригад диспетчером.

Проект реализуется в два этапа. На первом, в 2019 году, в Белгородэнерго было организовано 22 автоматизированных рабочих места диспетчера со специализированным программным обеспечением, установлено два радиосервера, модернизировано 10 ретрансляторов и 87 существующих радиостанций, 41 возимая аналоговая радиостанция заменена на цифровую.

В текущем году будет установлено 12 дополнительных базовых станций, модернизировано три ретранслятора и 36 радиостанций, 48 аналоговых заменено на цифровые. После этого зона уверенного приема оперативно-диспетчерской связи будет максимально расширена, количество цифровых ретрансляторов достигнет 56-ти, мачты радиосвязи будут расположены на всей территории Белгородской области, в том числе в самых дальних ее уголках, где сотовая связь недоступна. Все переговоры диспетчера с бригадами, выполняющими работу на энергообъектах, будут осуществляться в цифровом формате.