«Ленсвет» приступил к реализации проекта подсветки городских памятников и скульптур Петербурга. Проект носит просветительский характер и направлен на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия города.

Сотрудники предприятия провели обследование объектов монументально-декоративного искусства, которое показало, что у 200 городских памятников и скульптур нет подсветки, в темное время суток их практически не видно на фоне зданий.

«Памятники и необычные скульптуры – это не только достопримечательности, но и важные элементы архитектурного портрета Петербурга», - отметил губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что подсветка позволит преобразить не только сами монументы, но ночной пейзаж города в целом.

В год 75-летия Победы подсветку получили памятники героям Великой Отечественной войны: мемориальный комплекс «Пулковский рубеж» на Пулковском шоссе, памятник защитникам Ленинграда на Петергофском шоссе, 43, стела «Слава героическим защитникам Родины» на проспекте Непокоренных и памятник герою-подводнику Александру Маринеско на пересечении проспекта Стачек и дороги на Турухтанные острова.

В планах на ближайшие полтора года – подсветить 81 объект. Еще 100 памятников и скульптур будут освещены в 2022 году. Сейчас подсветку имеют всего 74 памятника. Это преимущественно объекты историко-культурного наследия.