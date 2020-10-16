 
Контракты

"Газпром" построит на Ямале городки для рабочих за 7 млрд рублей

Газпром построит на Ямале городки для рабочих за 7 млрд рублей

16 октября 2020, 13:59
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ГАЗПРОМ
Отрасль: Строительство 

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Компания «Газпром» планируют строить на Харасавейском месторождении на Ямале (Ямало-Ненецкий автономный округ) масштабные временные жилые городки для сотрудников, сообщает RosTender.info.

«Газпром» объявил соответствующий тендер, с победителем которого готов заключить контракт на 7 млрд 280 млн рублей. Как следует из материалов тендера, жилье строят для реализации проектов обустройства сеноман-аптских залежей Харасавэйского газоконденсатного месторождения (ГКМ) и строительства газопровода подключения Харасавэйского ГКМ.

В частности, планируется возвести городки в районе карьеров №633 и №632, у ГП-2 Бованенковского НГКМ. Подрядчик также должен будет построить мост на реке Харасавая. Все объекты находятся на территории Ямала около поселка Харасавэй.

Компания принимает заявки на участие в тендере до 23 октября, 28 октября подведут итоги закупки. Согласно условиям контракта, исполнитель должен будет ввести жилье и мост в строй не позднее 10 февраля 2021 года.

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