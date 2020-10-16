В этом году Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) пройдет с 7 по 9 декабря 2020 года в выставочном павильоне №57 (вместо №75) на ВДНХ в Москве. Посещение возможно только по специальным приглашениям для партнеров, спикеров и почетных гостей.

Основная деловая программа с ключевыми спикерами сохраняется в офлайн-режиме. При этом все мероприятия будут транслироваться в интернете.

Изменения вызваны ограничениями из-за пандемии COVID-19, а также размещением резервного госпиталя в месте традиционного проведения МФЭС.

В следующем, 2021 году, Форум запланирован на 30 ноября - 03 декабря в 75-м павильоне ВДНХ.

Международный форум «Электрические сети»

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 14 мая 2019 г., стала логическим развитием Указа и определила стратегические задачи на обеспечение энергетической безопасности государства.

В 2019 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 386 экспертов отрасли, 17500 участников, 165 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 405 экспонентов из 31 страны мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы. Кроме того, организован ряд Startup-сессий, где был представлен 51 перспективный российский стартап, каждый из которых может стать прототипом или описанием новой идеи продукта для реализации на предприятиях компании «Россети».

При поддержке: ПАО «Россети»

Организатор: ЗАО «Электрические сети»

Официальный оператор: Коммуникационное агентство Grata Adv

https://expoelectroseti.ru/

https://www.facebook.com/forumelectroseti

https://www.instagram.com/expoelectroseti