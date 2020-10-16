"Россети Волга" автоматизирует презентационный день

Презентационный день – это одна из форм взаимодействия электросетевой компании с производителями и поставщиками инновационного оборудования, а также с субъектами инновационной среды, с территориальными кластерами и научными организациями.

В ПАО «Россети Волга» введена в работу автоматизированная форма подачи заявки на участие в Презентационном дне. Направить предложения по участию в Презентационном дне может любая организация, в том числе представители малого и среднего бизнеса, стартап-компании, научные организации и др. Для этого достаточно заполнить специальную форму на официальном сайте ПАО «Россети Волга»: http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/innovatsio/pd/form/.

Основная цель проведения Презентационного дня – всестороннее повышение информированности и профессиональной подготовки сотрудников «Россети Волга», в том числе за счет применения цифровых технологий, позволяющих проводить обсуждения, обмен мнениями в онлайн-режиме (видеоконференцсвязь, онлайн-конференции, тренинги, семинары и т.п).

Процесс автоматизации взаимодействия с производителями оборудования – один из элементов планируемой к внедрению в «Россети Волга» системы управления инновациями и знаниями. Система функционирует на клиент-сервисной архитектуре и создает благоприятные условия для инновационного перехода на новый этап развития – рост показателей надежности, эффективности, доступности, управляемости электросетевого комплекса.

Цель внедрения системы управления инновациями и знаниями – решение комплекса вопросов, связанных с поиском, накоплением, структуризацией, применением, использованием, сохранением, распространением и развитием информации и знаний, которыми обладает электросетевая компания.

Таким образом, организация и проведение энергетиками Презентационного дня помимо очевидных плюсов для потенциальных партнеров компании, благоприятно скажется и на опережающем развитии «Россети Волга» за счет: