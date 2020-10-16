Российский рынок светодиодов больше не монопольный

16 октября МГК “Световые Технологии” и НПО “РоСАТ” объявили об учреждении нового предприятия. Под брендом РуСИД партнеры насытят рынок светодиодами российского производства уже к лету 2021 года.

Для российских производителей светотехники критически важна независимость от действий монополиста и уверенность в доступе к отечественным поставкам светодиодов. Регулирование государственных и муниципальных закупок требует от производителей обеспечить отечественное происхождение продукции, в том числе на уровне комплектующих. При прочих закупках такие товары получают ощутимые преференции. Наибольшие проблемы до сих пор вызывают светодиоды как ключевая часть современного светильника.

Уже сейчас на базе НПО “РоСАТ” партнеры производят светодиоды в типоразмерах 2835 и 3030, что подтверждено аккредитацией Минпромторга России и закрывает собственные потребности при производстве систем освещения.

С учреждением нового предприятия закреплены договоренности об инвестициях в новое производство, которое в значительной части удовлетворит спрос российских производителей светильников. Техническое решение утверждено, организуется поставка оборудования для расширения производства и запуска новых линеек продукции. В настоящее время ведутся исследования и разработки - испытания поставщиков люминофора, проволоки, адгезивов и других компонентов, чтобы максимально обеспечить именно российское локализованное происхождение продукции. Ожидается, что к середине 2021 года завод будет запущен и обеспечит крупносерийные поставки отечественных светодиодов на рынок.

Рассматривается возможность второй очереди инвестиций – в производство СИД на керамической подложке или СИД формата CSP, такое решение станет результатом консультаций с заинтересованными игроками рынка. ООО «РуСИД» открыто к обсуждению перспективного сотрудничества и приглашает потенциальных партнеров подавать заявки о потребностях в СИД российского производства.

ООО “РуСИД” придерживается открытой модели бизнеса без дискриминации в целях развития максимально конкурентного и честного рынка российской светотехники.

На фото:

Президент ООО "МГК "Световые Технологии" Дмитрий Налогин

Генеральный директор АО НПО «РоСАТ» Татьяна Евдокимова

Генеральный директор ООО "Световые Технологии ЭСКО" Алексей Аникин