Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял в Минэнерго России Посла панафриканского парламента Альбино М.А. Абоуга.

В ходе встречи обсуждались вопросы экономических отношений России со странами Африки в ключевых отраслях, прежде всего в области энергетики. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам Саммита и Экономического форума «Россия-Африка», который состоялся 23-24 октября 2019 г. в г. Сочи.