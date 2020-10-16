Журнал RusCable Insider #193 - Ассоциация "Электрокабель",
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16 октября 2020, 09:44
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, АФРИКА
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял в Минэнерго России Посла панафриканского парламента Альбино М.А. Абоуга.
В ходе встречи обсуждались вопросы экономических отношений России со странами Африки в ключевых отраслях, прежде всего в области энергетики. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам Саммита и Экономического форума «Россия-Африка», который состоялся 23-24 октября 2019 г. в г. Сочи.
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