В Казани реконструируют стадион "Ак Барс Арена"

Казанский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию футбольного стадиона. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«Ак Барс Арена» (до 7 ноября 2019 года - «Казань Арена») - один из самых вместительных стадионов России, рассчитанный на 45000 зрителей. Спортивная арена, проект которой рассматривали эксперты Главгосэкспертизы России, была построена к XXXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года и считается самым безопасным и одним из самых красивых стадионов. В 2018 году стадион принял шесть матчей Чемпионата мира по футболу.

Архитектурную концепцию стадиона разработало бюро Populous, которое также проектировало «Янки-стэдиум» в Нью-Йорке, стадионы «Уэмбли», «Австралия», «Юнайтед-центр» в Чикаго, «Со Кон По» в Гонконге, «Фишт» в Сочи, Олимпийский стадион в Чикаго и многие другие. В основу архитектурной концепции стадиона «Ак Барс Арена» заложен образ водяной лилии. Также уникальность спортивному сооружению обеспечивают пролеты ригеля длиной более 120 метров и светопроницаемые консоли крыши, которая опирается всего на восемь опорных точек. За счет этого решения конструкция выглядит воздушной, не теряя при этом надежности. При этом металлоконструкций в крыше стадиона больше, чем в кровле лондонского «Уэмбли». Их общий вес составляет 12 тысяч тонн.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Казанского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена пристройка офисных помещений на трех уровнях под стилобатом восточного сектора футбольного стадиона. На площади в 3317 кв.м. построят трехэтажное двухсекционное здание с плоской кровлей, в котором оборудуют помещения общественного назначения, а также технические и вспомогательные. Всего здесь планируют разместить дополнительно 250 рабочих мест. В каждом блоке установят лифты, в вестибюлях при перепадах высот пола установят вертикальные подъемники для людей с ограниченными физическими возможностями.

Застройщик – АО «КАЗАНЬ АРЕНА». Проектировщик - ООО «Промэнергострой».

Фото: instagram.com/akbars_arena/