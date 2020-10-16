«Россети» сформировали перечень тематик научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) на 2021-2023 годы. В соответствии с новым регламентом, в формировании программы НИОКР помимо электросетевых компаний приняли участие вузы, научно-исследовательские институты, проектные, производственные, средние и малые инновационные предприятия, физические лица. Всего поступило 187 заявок от 82 контрагентов, отобрано 28 тематик НИОКР.

Новый регламент формирования и реализации программы НИОКР вступил в силу в 2020 году. Экспертизу заявок выполнили эксперты Группы компаний «Россети», включая представителей специализированных R&D-организаций – «Россети Научно-технический центр» и «Научно-технический центр Россети ФСК ЕЭС».

В числе актуальных направлений НИОКР приняты технологии цифровой электрической сети, методы предиктивного анализа, разработка нового оборудования и материалов, информационная безопасность, снижение травматизма на производстве, эксплуатация воздушных и кабельных линий, диагностика и мониторинг состояния электротехнического оборудования, развитие новых сервисов и услуг, технологии интеллектуального учета электроэнергии.

НИОКР являются одним из основных направлений инновационного развития электросетевого комплекса. В 2019 году «Россети» направили на финансирование работ более 1,4 млрд рублей. 14 результатов НИОКР переданы в опытно-промышленную эксплуатацию, 18 – внедрены на объектах Группы. В соответствии со Стратегией развития «Россетей» до 2030 года объем затрат на НИОКР должен составлять не менее 0,25% от собственной выручки.

С действующим регламентом формирования и реализации программы НИОКР, а также перечнем отобранных тематик на 2021-2023 годы можно ознакомиться на сайте: http://www.rosseti.ru/investment/niokr.