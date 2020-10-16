Приказом заместителя министра Министерства топлива и энергетики Республики Крым Петрова О.А. от 14.10.2020г № 373-ОД с 14 октября 2020 года генеральным директором ГУП РК «Крымэнерго» назначен Коринь Игорь Владимирович.

До назначения на должность руководителя Предприятия Игорь Владимирович работал заместителем генерального директора по инвестициям.

- Моя цель - устойчивое функционирование энергосистемы полуострова и обеспечение энергонезависимости и энергобезопасности всех без исключения крымчан. В Уставе Предприятия так и прописано, что целями, задачами и предметом деятельности Предприятия является обеспечение надежности, эффективности и стабильности функционирования энергосистемы республики Крым, обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. Мы стараемся не отступать ни на шаг от этого постулата, - отметил Игорь Коринь.

- На энергообъектах ГУП РК «Крымэнерго» внедряются новейшие технологии и современное энергетическое оборудование, в целом, на территории полуострова реализуются масштабные планы и строятся новые линии электропередачи всех классов напряжения. Коллектив Предприятия работает для повышения надежности энергоснабжения потребителей Республики Крым, проводит регулярное строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих энергетических объектов. Все это является залогом успешной работы Предприятия в перспективе, и можно даже сказать, залогом светлого будущего всей Республики Крым.