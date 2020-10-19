ЛУКОЙЛ и Ростех подписали соглашение о сотрудничестве

ПАО «ЛУКОЙЛ» и Госкорпорация Ростех подписали соглашение о сотрудничестве в целях внедрения высокотехнологичных решений в топливно-энергетический комплекс. Документ подписали в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Договоренность сторон предполагает создание продукции и технических решений, направленных на повышение эффективности добычи, транспортировки, переработки и сбыта углеводородов, а также обеспечение энергетическими ресурсами различных отраслей экономики.

«Новое соглашение подразумевает совершенствование технической базы ЛУКОЙЛа за счет внедрения решений Ростеха в области обеспечения безопасности, промышленной автоматизации, телекоммуникаций и IT, организации удаленной работы, прежде всего, в условиях пандемии. Большой интерес для партнеров также представляют наши разработки в сфере беспилотной техники и проект офшорного вертолета Ми-171А3, предназначенного специально для обслуживания морских буровых платформ», – рассказал Сергей Чемезов.

Стороны имеют десятилетний опыт сотрудничества и регулярно поставляют друг другу оборудование, технологии, различные виды нефтепродуктов. За время партнерства ЛУКОЙЛ поставил топливо и горюче-смазочные материалы в десятки организаций, входящих в Ростех. Госкорпорация в свою очередь обеспечила ЛУКОЙЛ энергетическими установками «Урал-4000», системой для контроля розливов нефти на Волге, современным оборудованием для бурения, станциями, необходимыми для защиты подземных трубопроводов от коррозии.

Также Ростех совместно с ЛУКОЙЛом в рамках партнерства будут работать над сокращением затрат при потреблении предприятиями Госкорпорации энергетических ресурсов. Стороны соглашения акцентировали внимание на темах экологической и энергетической эффективности. Реализация документа будет осуществляться в рамках двусторонних рабочих групп.