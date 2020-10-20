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Александр Новак: "Иностранные компании заинтересованы в инвестициях в российский ТЭК"

Александр Новак: Иностранные компании заинтересованы в инвестициях в российский ТЭК

20 октября 2020, 09:55
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, инвестиции

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации под руководством Председателя Правительства России Михаила Мишустина.

«Совет действует уже более четверти века. Это эффективная площадка для взаимодействия Правительства и международного бизнеса. Здесь всегда идет содержательная дискуссия. Рассчитываем, что в дальнейшем интерес к российскому рынку будет только расти. Правительство постоянно работает над повышением инвестиционной привлекательности российской юрисдикции. Мы хотим, чтобы иностранным компаниям было комфортно и выгодно развивать бизнес в нашей стране», – открыл заседание глава российского Правительства.

Александр Новак отметил успешное сотрудничество с компанией TOTAL.

«TOTAL без сомнения является одним из главных стратегических партнеров российского ТЭК. TOTAL давно сотрудничает с Россией – между нашими странами успешно реализуются крупные проекты. Мы высоко ценим интерес TOTAL к развитию бизнеса в России, особенно в нынешних условиях. Общий объем инвестиций компании, вложенных в российскую экономику, в том числе в производственную сферу с 1991 года составляет 14,55 млрд долларов, в том числе за 2019 год – 640,2 млн долларов», – сообщил Александр Новак.

Французская энергокомпания в России вместе с партнерами участвует в проекте по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ», является одним из участников реализуемого проекта «Арктик СПГ-2» – поставка СПГ будет осуществляться в азиатские страны по Северному морскому пути через перевалочный терминал на Камчатке, а также на европейский рынок через терминал в Мурманской области. Положительно оценивается сотрудничество ПАО «Новатэк» и TOTAL в рамках разработки Термокарстового газоконденсатного месторождения. Кроме того, TOTAL и российская компания «Зарубежнефть» ведут разработку Харьягинского нефтяного месторождения.

«Объем капитальных вложений по проекту за период с 1999 по 2019 годы составил более 2,8 млрд долларов, накопленная добыча нефти за тот же период – 22,7 млн тонн. Доходы государства от Харьягинского СРП превысили 4,6 млрд долларов. С января по июль 2020 года добыто 879,2 тыс. тонн нефти, доход государства от проекта за этот же период составил 72 млн долларов», – сказал Александр Новак.

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