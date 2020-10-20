Компания «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» осуществила технологическое присоединение к электросети современной газовой котельной в поселке им. Максима Горького Камешковского района Владимирской области.

Объекту предоставлено 100 кВт мощности. Электроснабжение социально значимого объекта осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Володарского». Новая современная газовая котельная повысит надежность теплоснабжения более 2200 жителей поселка.

«Качественное и оперативное техприсоединение социально значимых объектов и предприятий в регионе является нашим безусловным приоритетом, ведь за ним стоит комфорт и благополучие жителей области», - подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Владимирэнерго» Иван Янин.

Владимирэнерго реализует комплексную программу мероприятий, направленную на сокращение сроков и упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. Действует доступный Интернет-ресурс электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф., с помощью которого потребители могут производить расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти точку подключения, рассчитать стоимость услуг и др.

Для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы потребители также могут обратиться в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).