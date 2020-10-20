 
Законотворчество (постановления)

Счетная палата указала Минэнерго на недостатки госпрограммы "Развитие энергетики"

Счетная палата указала Минэнерго на недостатки госпрограммы Развитие энергетики

20 октября 2020, 13:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: СЧЕТНАЯ ПАЛАТА, МИНЭНЕРГО, ГОСПРОГРАММА
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
103

Счетная палата проанализировала госпрограмму "Развитие энергетики" (ГП30), ответственным исполнителем которой является Минэнерго России, и указала на несколько существенных недостатков. Об этом говорится в их анализе формирования бюджета на 2021-2023 годы по госпрограммам.

Счетная палата указала на несоответствие плановых показателей госпрограммы задачам Энергостратегии до 2035 года.

"Оценка согласованности целей и сбалансированности параметров проекта госпрограммы, оказывающих влияние на иные документы стратегического планирования, показала, что проект госпрограммы не в полной мере соответствует документам стратегического планирования", - говорится в документе.

Аудиторы отмечают, что Энергостратегия до 2035 года подразумевает поддержание добычи газа до 2024 года в диапазоне 795-820 млрд куб.м, однако у госпрограммы эти показатели ниже - 743,1-773,1 млрд куб.м в 2020-2023 годах. Аналогичная ситуация с несоответствием прогнозов двух документов выявлена и по ряду других показателей: добыче угля, нефти и объемам инвестиций. "Развитие энергетики" была утверждена в 2014 году, а стратегия - в этом году.

"Кроме того, отсутствует информация о достижении ожидаемых результатов в разрезе отраслей топливно-энергетического комплекса, позволяющих однозначно оценить результаты реализации ГП-30. Оценка постановки и достаточности задач показала, что в госпрограмме отсутствуют задачи, направленные на обеспечение принципов энергосбережения и энергоэффективности, указанных в цели госпрограммы", - сказано в анализе.

Счетная палата также указала, что ряд задач 2019 года был выполнен не полностью. Например, из 30 основных показателей госпрограммы цели были достигнуты лишь в девяти случаях, при этом уровень кассового исполнения составил 61,8%. Аудиторы также отметили, что многие планы трудновыполнимы и поэтому есть риски их недостижения.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Проведение интернета в домах будет планироваться на этапе строительства
Минэкономразвития выступит регулятором
У арктических городов появятся свои стандарты формирования городской среды
Расширены границы ТОР

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
ККЗ / Кабель по ГОСТ
+