Счетная палата проанализировала госпрограмму "Развитие энергетики" (ГП30), ответственным исполнителем которой является Минэнерго России, и указала на несколько существенных недостатков. Об этом говорится в их анализе формирования бюджета на 2021-2023 годы по госпрограммам.

Счетная палата указала на несоответствие плановых показателей госпрограммы задачам Энергостратегии до 2035 года.

"Оценка согласованности целей и сбалансированности параметров проекта госпрограммы, оказывающих влияние на иные документы стратегического планирования, показала, что проект госпрограммы не в полной мере соответствует документам стратегического планирования", - говорится в документе.

Аудиторы отмечают, что Энергостратегия до 2035 года подразумевает поддержание добычи газа до 2024 года в диапазоне 795-820 млрд куб.м, однако у госпрограммы эти показатели ниже - 743,1-773,1 млрд куб.м в 2020-2023 годах. Аналогичная ситуация с несоответствием прогнозов двух документов выявлена и по ряду других показателей: добыче угля, нефти и объемам инвестиций. "Развитие энергетики" была утверждена в 2014 году, а стратегия - в этом году.

"Кроме того, отсутствует информация о достижении ожидаемых результатов в разрезе отраслей топливно-энергетического комплекса, позволяющих однозначно оценить результаты реализации ГП-30. Оценка постановки и достаточности задач показала, что в госпрограмме отсутствуют задачи, направленные на обеспечение принципов энергосбережения и энергоэффективности, указанных в цели госпрограммы", - сказано в анализе.

Счетная палата также указала, что ряд задач 2019 года был выполнен не полностью. Например, из 30 основных показателей госпрограммы цели были достигнуты лишь в девяти случаях, при этом уровень кассового исполнения составил 61,8%. Аудиторы также отметили, что многие планы трудновыполнимы и поэтому есть риски их недостижения.