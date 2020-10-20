15 октября состоялся практический вебинар «Собственная генерация для промышленных предприятий: инструкция по применению. Как выбрать оптимальное решение?», посвященный старту общероссийского пилотного проекта по созданию в ЕЭС России активных энергетических комплексов (АЭК).

На вебинаре с докладами выступили заместитель директора Ассоциации (НП) «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко, руководитель Агентства энергетического анализа Алексей Преснов, руководитель проектов АЭК АО «НТЦ ЕЭС Управление энергоснабжением» Николай Зайцев, а также представители компании – производителя цифровых решений в области распределенной генерации для промышленных предприятий.

Приглашенные эксперты обсудили основные предпосылки развития распределенной генерации, механизмы ее технологически и экономически эффективной интеграции в объединенную энергосистему, международный опыт функционирования автономных энергокомплексов, а также перспективы создания АЭК в России.

Отдельно участники вебинара остановились на ожидаемом мультипликативном эффекте от реализации пилотного проекта. Так, создание нового рыночного инструмента поможет увеличить эффективность производственных кластеров и индустриальных парков за счет оптимизации затрат на энергоснабжение и позволит существенно повысить инвестиционную привлекательность регионов их присутствия.

Кроме того, в рамках дискуссии были даны технологические рекомендации компаниям, заинтересованным в участии в проекте.

Как подчеркнул Николай Зайцев, проявленный высокий интерес к участию в проекте со стороны промышленных потребителей уже позволил определить около 20-ти пилотных площадок для создания активных энергетических комплексов на территории РФ. Суммарная мощность генерирующих источников потенциальных участников проекта на сегодняшний день составляет 160 МВт, тогда как максимальная мощность создаваемых энергокомплексов в рамках реализации первой фазы проекта ограничена 250 МВт.

О пилотном проекте по созданию АЭК

Пилотный проект по созданию активных энергетических комплексов – совместная разработка АО «СО ЕЭС» и группы компаний «НТЦ ЕЭС», развивающая организационно-правовые, технологические и экономические принципы функционирования объектов распределенной генерации в составе ЕЭС России. Юридическим основанием для запуска пилотного проекта по созданию АЭК, рассчитанного до 2030 года, стало вступившее в силу 24 сентября 2020 года постановление Правительства № 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования активных энергетических комплексов».

АЭК представляет собой локальную микроэнергоячейку (в зарубежной традиции – microgrid, микрогрид), управляемую с помощью использующих современные цифровые решения программно-аппаратных комплексов и объединяющую в своем составе розничного производителя электрической энергии и непосредственно присоединенных к нему промышленных потребителей.

Более подробно познакомиться с законодательной базой, концепцией АЭК, получить консультацию и разьяснения можно на специально созданном сайте https://активныйэнергокомплекс.рф.