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Устройства АВР IEK® – автоматическое переключение на резервное питание электрических трехфазных цепей переменного тока

Устройства АВР IEK® – автоматическое переключение на резервное питание электрических трехфазных цепей переменного тока

20 октября 2020, 10:22
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Устройства автоматического ввода резерва АВР IEK® используются для защиты потребителей от токов перегрузки и короткого замыкания, а также для обеспечения бесперебойного питания путем автоматического переключения на резервную линию при исчезновении напряжения на основном вводе.

Преимущества устройств автоматического ввода резерва АВР IEK®

  • Компактное решение.
  • Устойчивость к электромагнитным помехам.
  • Энергосбережение: потребление не более 5 Вт.
  • Плавный диапазон регулировки времени задержки переключения
  • Автоматический и ручной режимы работы.
  • Гарантия: 7 лет.

Технические характеристики устройств автоматического ввода резерва АВР IEK®

  • Число полюсов: 3.
  • Номинальный ток: 63 А.
  • Номинальное рабочее напряжение: 400 В.
  • Номинальная частота сети: 50 Гц.
  • Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ.

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