Журнал RusCable Insider #193 - Ассоциация "Электрокабель",
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20 октября 2020, 10:22
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Устройства автоматического ввода резерва АВР IEK® используются для защиты потребителей от токов перегрузки и короткого замыкания, а также для обеспечения бесперебойного питания путем автоматического переключения на резервную линию при исчезновении напряжения на основном вводе.
Преимущества устройств автоматического ввода резерва АВР IEK®
Технические характеристики устройств автоматического ввода резерва АВР IEK®
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