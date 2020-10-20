Устройства автоматического ввода резерва АВР IEK® используются для защиты потребителей от токов перегрузки и короткого замыкания, а также для обеспечения бесперебойного питания путем автоматического переключения на резервную линию при исчезновении напряжения на основном вводе.

Преимущества устройств автоматического ввода резерва АВР IEK®

Компактное решение.

Устойчивость к электромагнитным помехам.

Энергосбережение: потребление не более 5 Вт.

Плавный диапазон регулировки времени задержки переключения

Автоматический и ручной режимы работы.

Гарантия: 7 лет.

Технические характеристики устройств автоматического ввода резерва АВР IEK®