28 октября 2020 года в Москве в ГК «Президент-отель» состоится Деловой Форум ЕАЭС «Интеграция: стратегия опережающего развития».



Какая стратегия наиболее эффективна в условиях структурного кризиса мировой экономики? Какие возможности для развития деловых связей между предприятиями государств-членов Евразийского экономического союза открывает зона свободной торговли, какие главные приоритеты в текущей ситуации у сотрудничества с международными объединениями и как построить грамотную систему стратегического планирования для успешной работы российских предприятий? Эти и многие другие вопросы обсудят на Деловом Форуме ЕАЭС.

11 лет назад Россия Белоруссия и Казахстан создали таможенный союз, приняв решение о демонтаже таможенных границ, чтобы восстановить единое экономическое пространство между нашими государства. Уже шесть лет оно функционирует в рамках ЕАЭС. За эти годы накоплен большой практический опыт функционирования нашего общего рынка, евразийская интеграция получила обширную современную договорно-правовую основу. Вся эта работа ведется для того, что деловые сообщества наших стран успешно работали вместе, не спотыкаясь о трансграничные барьеры на пути взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества,

- говорит Академик РАН, Председатель Оргкомитета Форума Сергей Юрьевич Глазьев.

Директор Делового Форума ЕАЭС Лёвушкин Иван Александрович, подчеркивая важность международной дискуссионной площадки, отметил:

Рынок пяти стран ЕАЭС сейчас насчитывает 180 млн потребителей. Евразийский экономический союз активно развивается, успешно зарекомендовал себя на международной арене. Крайне важно, чтобы Союз был также комфортным для ведения бизнеса и привлекательным для международного делового сообщества. Убежден, что проведение Форума даст возможность представителям делового сообщества, власти и науки совместно выработать действенные механизмы эффективной интеграции, содействовать развитию деловых связей ЕАЭС, повысить уровень информированности и доступности необходимого комплекса услуг и сервисов поддержки для предпринимателей.



Откроется Форум Пленарным заседанием на тему «Стратегия опережающего развития ЕАЭС в условиях структурного кризиса мировой экономики: возможности и перспективы».



Среди приглашенных ключевых Спикеров Пленарного заседания:

Мясникович Михаил Владимирович - Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

Оверчук Алексей Логвинович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Рогозин Дмитрий Олегович - Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

Ефимов Владимир Владимирович - Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений,

Ивлиев Григорий Петрович - Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)

Никишина Вероника Олеговна - Генеральный директор АО «Российский экспортный центр»

Подгузов Николай Радиевич - Председатель Правления Евразийского Банка Развития

Жигарев Сергей Александрович - Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Чупшева Светлана Витальевна - Генеральный директор Агентства стратегических инициатив и другие.



Модератором Пленарного заседания выступит Член коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК – Сергей Юрьевич Глазьев.



Деловые Секции Форума «Интеграция: стратегия опережающего развития» будут посвящены вопросам поддержки предпринимательства и стратегического развития отраслей промышленности. Механизмы государственной поддержки перехода предприятий оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции и как эффективнее соединить технологичную конструкторскую базу крупных корпораций с идеями среднего и малого бизнеса обсудят на Секции «Диверсификация ОПК: эффективные инструменты взаимодействия государства, науки и бизнеса».

Центральная секция - «Системообразующие предприятия как опора государства в опережающем развитии экономики» пройдет в формате дискуссии с приглашенными представителями федеральных структур, курирующих системообразующие предприятия, госкорпораций, госкомпаний, институтов развития, а также представителями инвестиционного, финансово-банковского и бизнес-сообщества, среди которых: Госкорпорация «Росатом», АО «ОСК», ВЭБ.РФ, АО «Российский экспортный центр», ПАО «Газпром нефть», ПАО «МОЭК», Госкорпорация Ростех, Госкорпорация Роскосмос, Фонд развития промышленности, АО «Корпорация МСП», Электронная торговая площадка группы Газпромбанка и многие другие.



Организаторы Делового Форума ЕАЭС «Интеграция: стратегия опережающего развития»: АНО по содействию экономической активности предпринимателей «Корпорация Альфа», Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию и Деловой совет ЕАЭС, при участии Евразийской экономической Комиссии и Министерства промышленного развития и торговли Российской Федерации.





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