19 октября в Москве началась стажировка для руководителей региональных органов исполнительной власти, курирующих вопросы промышленности и торговли в регионах страны. Она продлится до 23 октября, участие в ней примут представители 20 субъектов России.

В рамках стажировки представители региональных министерств промышленности получат возможность наладить личное взаимодействие с курирующими отрасли департаментами Минпромторга, предложить свои идеи и проекты для обсуждения, услышать обо всех доступных мерах поддержки для региональной промышленной политики, а также понять, как развиваются сегодня те или иные индустриальные отрасли в стране.

Все эти знания представители РОИВ будут использовать на практике, разрабатывая собственный проект, который они презентуют в последний день стажировки, 23 октября.

Новация предстоящей стажировки, ее главная особенность - большая ориентированность на практику. Вы сможете синхронизировать полученные знания по реализации региональной промышленной политики с решением ваших конкретных прикладных задач, получите поддержку от приглашенных экспертов-практиков, обладающих большим опытом реализации программ развития регионального промышленного потенциала регионов, защитите персональный проект и получите обратную связь от других участников стажировки

- прокомментировал представитель Минпромторга России.



Все участники стажировки будут разделены на группы, курируемые экспертами, и по итогу Практики защитят свой проект развития промышленности региона. В конце стажировки руководители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы промышленности и торговли в регионах, встретятся с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым, подведут итоги работы в ходе стажировки и пообщаются с Министром о наиболее важных векторах развития экономики своих субъектов.

Кроме этого, впервые за все время проведения «Федеральной практики» для представителей РОИВ будет организована отдельная сессия по взаимодействию с общественностью и СМИ.