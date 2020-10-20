В филиале АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (входит в Группу РусГидро) с начала года зарегистрировано 3857 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. Из них более 70% поступили через личный кабинет на сайте компании www.drsk.ru. В прошлом году за аналогичный период только 30% заявителей пользовались услугами онлайн. Такой рост заявок через интернет связан с повышением качества и удобства дистанционных сервисов компании и переводом сотрудников центра обслуживания клиентов на удаленный режим работы.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией в мире, мы не прекращаем работу со всеми, кто желает подключать свои объекты к электроснабжению и даже отмечаем рост поступивших заявок по отношению к прошлому году почти на 13%, - рассказывает директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений Семенюк. - Центр обслуживания потребителей сейчас работает дистанционно – мы принимаем документы от тех, кто не пользуется услугами личного кабинета на сайте по электронной почте, используем WhatsApp. Кроме того, в рабочее время наши специалисты по телефону проконсультируют по вопросам подачи заявки через сайт компании. Вместе с ростом заявок мы отмечаем и увеличение объемов строительства электросетевого комплекса для того чтобы подключить к электроснабжению всех желающих».

За последние пять лет в Амурской области ДРСК в рамках договоров технологического присоединения построили около 700 км ВЛ 0,4 – 10 кВ, около 100 км ВЛ 35-110 кВ, установили 280 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и построили 5 крупных подстанций напряжением 35, 110 кВ. Это строительство потребовалось для того, чтобы выполнить условия всех подписанных договоров с заявителями – за пять лет — около 20 тысяч договоров.

С начала этого года энергетики успешно завершили технологическое присоединение 2198 абонентов. Строительство и подключение новых заявителей продолжается, лидерами по объемам заявок и строительства среди муниципальных образований на протяжении нескольких лет являются Благовещенский район, города Белогорск и Свободный.