Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» обеспечили технологическое присоединение к сетям объектов ПАО «Ростелеком», смонтированных в рамках исполнения ФЗ «О связи» в 2020 году. За последнее время еще в 29 сел Самарской области был проведен интернет и установлены таксофоны универсального обслуживания.

Несколько лет назад правительство России запустило программу «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Её цель – обеспечение высокоскоростным интернетом малых населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек. За исполнение государственной программы в Самарской области отвечает «Ростелеком».

Точка доступа в интернет представляет собой базовую станцию, которая состоит из Ethernet-коммутатора, Wi-Fi роутера и антенны – круговое покрытие на открытой местности составляет до 100 метров. Благодаря этому оборудованию за последние 9 месяцев жители еще 20 населенных пунктов Самарской области смогли воспользоваться и порталом госуслуг, и пообщаться с родственниками и друзьями в социальных сетях. Примечательно, что новые пункты УЦН подключены к электросетям самарского филиала «Россети Волга». Еще 23 точки доступа находятся у энергетиков в работе. Завершить технологическое присоединение новых объектов планируется до конца текущего года.

Жители еще 9 населенных пунктов области теперь могут выходить на связь и с помощью таксофонов. К сетям филиала «Самарские распределительные сети» было подключено 9 телефонов общего пользования в селах Богатовского, Шигонского, Борского и Красноярского районов. Таксофоны универсального обслуживания установлены в соответствии с ФЗ «О связи». В некоторых отдалённых деревнях и поселках они по-прежнему остаются единственным способом позвонить в экстренную службу, родственникам или друзьям. Каждому таксофону присвоен номер, что позволяет принять любой входящий вызов.

Директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин:

«Качество жизни сельчан сегодня напрямую зависит от доступности телекоммуникационных услуг – это и дистанционное образование, и общение со всем миром, и доступ к информационным ресурсам, и возможность получения государственных услуг онлайн. Звонить на любой телефон в любой населенный пункт России при помощи таксофона и выходить в интернет по беспроводной сети они могут бесплатно».

Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из основных направлений деятельности «Россети Волга». В настоящее время все центры обслуживания потребителей переведены в онлайн-формат работы. Клиенты также могут воспользоваться Порталом электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) и новым мобильным приложением «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и iOS. Специалисты «Самарских сетей» готовы проконсультировать клиентов и по телефону 8(846) 339-34-00.