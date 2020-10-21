«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») совместно с Системным оператором (АО «СО ЕЭС») перевели на дистанционное управление первые три магистральные сетевые объекта 220 кВ в Вологодской области – «Вологда-Южная», «РПП-1» и «РПП-2». Использование современных технических средств обеспечило выход на качественно новый уровень управления: время проведения оперативных переключений сокращено в 10 раз по сравнению с выполнением по голосовым командам диспетчеров. Проект позволил повысить надежность электроснабжения региона с населением почти 1,2 млн человек.

Энергообъекты оснащены современными автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП), обеспечены цифровой связью. Для перехода на дистанционное управление в течение года проводилась подготовка оперативного персонала, настраивались телеметрические системы сбора и передачи информации, а также программно-аппаратные комплексы АСУ ТП.

«Вологда-Южная» – основной питающий центр Вологды с населением 310 тыс. человек. «РПП-1» и «РПП-2» обеспечивают электроснабжение Череповецкого района области, где расположены энергоемкие потребители – Череповецкий металлургический комбинат (группа «Северсталь») и завод «Апатит» (группа «ФосАгро»).

Создание удаленно управляемых энергообъектов высокой степени надежности – одно из ключевых направлений цифровой трансформации «Россетей». До 2025 года планируется перевести на новый режим работы более 150 подстанций Единой электроэнергетической системы России, в том числе 17 – в магистральных электросетях Центра. Технология уже реализована на подстанциях 330 кВ «Белгород» и «Губкин» в Белгородской области, 220 кВ «Бутурлиновка» в Воронежской области, 220 кВ «Спутник» и «Мирная» в Калужской области.