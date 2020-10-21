ООО "Томский кабельный завод" ("Томсккабель") выставило на 19 ноября оферту по согласованию с владельцами по выпуску облигаций 1-й серии в объеме до 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Период предъявления бумаг к выкупу - с 10 по 16 ноября. Цена приобретения - 100% от номинала. Агент по приобретению - банк "ФК Открытие".

Как отмечается в сообщении, в последующем приобретенные по оферте облигации будут досрочно погашены.

Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 500 млн рублей в мае 2018 года по ставке 9,5% годовых.

В начале октября "Томсккабель" досрочно погасил выпуск облигаций 2-й серии на 800 млн рублей, также выкупленный ранее по оферте.

Других выпусков в обращении у компании нет.

Средства от размещений привлекались на покрытие кратко- и среднесрочного дефицита денежных ресурсов, ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, приобретение дополнительного оборудования, расширение производства.

ООО "Томсккабель" занимается производством кабелей с медной и алюминиевой жилой. Продукция поставляется на предприятия нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также атомной промышленности и для железнодорожного транспорта.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Томсккабель" принадлежит Сергею Чуловскому. По итогам 2019 года, компания увеличила чистую прибыль на 16%, до 88,506 млн рублей, выручка выросла на 11,7%, до 6,253 млрд рублей.

Ранее "Томсккабель" прогнозировал рост выручки к 2023 году до 9,869 млрд рублей, чистой прибыли - до 1,227 млрд рублей.