Главгосэкспертиза России изучила представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство участка пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги А-113, который проходит по Наро-Фоминскому, Одинцовскому, Истринскому, Солнечногорскому городским округам и Звенигороду. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Общая длина трассы Центральной кольцевой автодороги, строящейся в Подмосковье, составляет 336 км. Проектной документацией, получившей с учетом корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен третий этап первой очереди строительства ЦКАД на участке пускового комплекса № 5. Работы ведутся на отрезках трассы ПК130+14,84 – ПК237+10,1 (от автодороги М-3 «Украина» до автодороги М-1 «Беларусь»), ПК534+37 – ПК621+37,36 (от Новорижского шоссе до Волоколамского шоссе), ПК621+37,36 – ПК748+47,1 (от Волоколамского шоссе до Пятницкого шоссе), ПК748+47,1 – ПК841+00 (от Пятницкого шоссе до автодороги М-10 «Россия») с транспортной развязкой № 31 на пересечении с автодорогой М-10. Общая строительная длина участков достигает более 41 км, из них длина участка нового строительства - около 3 км, реконструкции – 38,3 км.

На данном этапе строительства пятого пускового комплекса ЦКАД планируется устройство трех развязок в разных уровнях – на пересечении с

М-1 «Беларусь», Пятницким шоссе и М-10 «Россия». Кроме того, на строящемся отрезке кольцевой магистрали построят пятнадцать мостов и путепроводов общей длиной около 1406,9 м, а также три пешеходных перехода в разных уровнях.

Основные параметры трассы на участках приняты: для магистральной улицы с регулируемым движением (в границах населенных пунктов) с расчетной скоростью 70 км/ч в условиях плотной застройки и для дорог II технической категории с расчетной скоростью движения 80 км/ч.

Генеральная проектная организация – ООО «Кольцевая Магистраль».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию на устройство автоматизированной системы управления дорожным движением и противогололедной системы на участках пятого пускового комплекса ЦКАД.

Фото: mintrans.gov.ru