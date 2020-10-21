В Волхове, Кобоне и Новой Ладоге пройдет акция "Кабель жизни"

КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020
21 октября 2020, 15:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАБЕЛЬ ЖИЗНИ
Отрасль: Электроэнергетика
В рамках проекта жителям Ленобласти расскажут о прокладке электрического кабеля от Волховской ГЭС до блокадного Ленинграда, а также обсудят, как развивать населенные пункты, не теряя связь времен и память о героическом прошлом
В конце недели в Волхове стартует акция «Кабель жизни». Как сообщили в районной администрации, первое мероприятие пройдет в «Музее истории Волхова» уже в эту субботу, 24 октября.
Как уже сообщал Online47 ранее, большой межрегиональный проект стартовал в Ленобласти и Петербурге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Кабель жизни» расскажет об удивительном инженерном, военном, человеческом подвиге – прокладке электрического кабеля от Волховской ГЭС до блокадного Ленинграда по дну по дну Ладожского озера.
Открытие программы будет состоять из мероприятий, в ходе которых жители Волхова обсудят историю города и порассуждают, как развивать город, не теряя связь времен и память о героическом прошлом. Участие в дискуссии примут специалисты по градостроительству, урбанистике и архитектуре.
Акция начнется в «Музее истории Волхова» в 15:00. Во дворе музея будет представлена карта города, на которой каждый желающий сможет отметить точки, которые он считает благополучными или беспокоящими его.
С 15:30 до 18:00 состоится интерактивная лекция в формате дискуссионного круглого стола. После – с 18:00 до 19:00 – на карте Волхова, созданной посетителями, загорятся светодиоды, расставленные участниками акции., а специалисты дадут экспертную оценку увиденному.
Дальнейшие мероприятия «Кабеля жизни» запланированы:
Фото: Spbcult.ru
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