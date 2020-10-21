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Дагестан станет лидером среди всех республик Северного Кавказа по уровню внедрения "умных" приборов учёта электроэнергии

Дагестан станет лидером среди всех республик Северного Кавказа по уровню внедрения умных приборов учёта электроэнергии

21 октября 2020, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Северный Кавказ, Дагестан

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров на заседании профильного Штаба в Республике Дагестан дал первоочередные указания по реализации Программы снижения потерь электроэнергии в СКФО, а также распределил задачи между бригадами по установке первых в регионе интеллектуальных приборов учёта.

Ключевое направление программы – развитие «умной» системы учёта электроэнергии, которая позволяет получать в онлайн-режиме точные данные об энергопотреблении и оперативно реагировать на любые нарушения.

«Мы начали массовое внедрение интеллектуальных приборов учёта в шести республиках Северного Кавказа. Всего будет установлено порядка 575 000 устройств, из них 277 000 – в Дагестане. Эта работа важна не только для компании, но и для наших клиентов. Они смогут выбирать свою собственную программу потребления – больше загружать свои мощности в вечерние и ночные часы, когда стоимость электроэнергии меньше», – отметил Андрей Майоров.

Программа рассчитана до 2024 года и предполагает также масштабную реконструкцию сетей 0,4 кВ. Проект стартует на юге Дагестана – в Ахтынском районе, где уже в этом году будут установлены первые 2 800 ИПУ. Это обусловлено тем, что здесь фиксируются максимальные показатели потерь. Всего до конца 2020 года в районах республики будет установлено 16 300 интеллектуальных приборов учёта.

Андрей Майоров также вручил бригадам задания на установку первых в Республике Дагестан интеллектуальных приборов учёта.

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