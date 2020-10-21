Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров на заседании профильного Штаба в Республике Дагестан дал первоочередные указания по реализации Программы снижения потерь электроэнергии в СКФО, а также распределил задачи между бригадами по установке первых в регионе интеллектуальных приборов учёта.

Ключевое направление программы – развитие «умной» системы учёта электроэнергии, которая позволяет получать в онлайн-режиме точные данные об энергопотреблении и оперативно реагировать на любые нарушения.

«Мы начали массовое внедрение интеллектуальных приборов учёта в шести республиках Северного Кавказа. Всего будет установлено порядка 575 000 устройств, из них 277 000 – в Дагестане. Эта работа важна не только для компании, но и для наших клиентов. Они смогут выбирать свою собственную программу потребления – больше загружать свои мощности в вечерние и ночные часы, когда стоимость электроэнергии меньше», – отметил Андрей Майоров.

Программа рассчитана до 2024 года и предполагает также масштабную реконструкцию сетей 0,4 кВ. Проект стартует на юге Дагестана – в Ахтынском районе, где уже в этом году будут установлены первые 2 800 ИПУ. Это обусловлено тем, что здесь фиксируются максимальные показатели потерь. Всего до конца 2020 года в районах республики будет установлено 16 300 интеллектуальных приборов учёта.



Андрей Майоров также вручил бригадам задания на установку первых в Республике Дагестан интеллектуальных приборов учёта.