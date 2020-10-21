Компания «РТСофт» открывает осеннюю серию ознакомительно-обучающих вебинаров для представителей электроэнергетических компаний о работе ПК PowerFactory как единого средства расчета и анализа энергетических систем любой степени сложности.

Весной этого года «РТСофт» проводил серию из трех вебинаров, посвященных возможностям ПК PowerFactory, по итогам которой получил множество положительных откликов и, в частности, пожелания о продолжении обсуждений этой темы. Сегодня, когда доступна новая версия ПК, «РТСофт» запускает осеннюю серию вебинаров.

Первый вебинар на тему «PowerFactory 2020: новые шаги на российском рынке» состоится 22 октября 2020 г. в 11:00 (мск).

Он будет интересен и полезен руководителям, главным инженерам, техническим директорам, начальникам расчетных отделов и специалистам служб электрических режимов, перспективного развития и планирования, релейной защиты предприятий отрасли.

Программный комплекс PowerFactory – ведущий мировой инструмент для расчетов и моделирования объектов энергетического комплекса всех классов напряжения. Внедрив данный ПК на своем предприятии, вы сможете повысить наблюдаемость исследуемых объектов, сократить трудозатраты электроэнергетического персонала на ведение моделей сети, повысить точность проводимых расчетов.

Длительность вебинара: 1,5–2 часа. В программе:

1) PowerFactory 2020. Что нового? Обзор последних обновлений.

2) Разработки «РТСофт»:

локализация PowerFactory для отечественных пользователей: создание библиотек отечественного оборудования;

экспорт/импорт из RastrWin;

импорт из АРМ СРЗА;

облачный сервис.

3) Совместное ведение модели сети:

организация пространства совместного ведения сети;

создание пользовательских групп и права доступа;

создание мастер-проекта;

совместное изменение сети;

применение изменений и уведомление пользователей.

Участие в вебинаре бесплатное. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму. Накануне трансляции участники получат ссылку для подключения к трансляции*.

Будем рады видеть вас среди участников вебинара!

* Компания «РТСофт» оставляет за собой право принимать итоговое решение о регистрации участников.