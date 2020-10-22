С подрядчиком будет заключен годовой контракт на устройство и содержание основной зимней трассы региона. Электронный аукцион на выполнение работ объявлен КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Итоги торгов будут подведены 30 октября.

После этого в течение двух недель с подрядчиком будет заключен контракт на строительство и содержание трассы в предстоящий сезон. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 115,1 млн рублей. Средства предусмотрены в окружном бюджете.

Общая протяжённость трассы автозимника в этом году составит 54,8 км. Расчётная скорость движения – 50 км/ч, на трудных участках – 30 км/ч. На дороге будут оборудованы 3 снего-ледовые дамбы.

Работы по устройству зимника необходимо выполнить в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу приказа Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО о разрешении движения механических транспортных средств по зимних дорогах в тундре. Содержать зимник подрядчик должен будет начать на следующий день после приёмки и ввода дороги в эксплуатацию.

В техническом задании указано, что в рамках содержания трассы подрядчик будет обязан информировать водителей о состоянии проезда на информационных табло, установленных при въезде на зимник, организовать ежедневное круглосуточное патрулирование зимника и при необходимости вывоз людей, попавших в чрезвычайную ситуацию, обеспечить сложные участки дороги тягачами для помощи водителям на спусках и подъёмах, организовать беспрепятственный проход оленьего стада через зимник, ограничив движение и выставив соответствующие знаки. Также подрядчик должен осуществлять уборку зимника от мусора. Пункты по его сбору будут установлены через каждые 15 км с размещением информационных табличек.

На зимнике также будет оборудован дорожно-ремонтный пункт. На его территории подрядчику необходимо разместить жилой вагон-дом для работающего персонала и ещё два на 16 койко-мест для водителей, попавших в чрезвычайную ситуацию. Также там будут находиться пункт приготовления и приёма пищи, туалет, душевая, ёмкости для ГСМ и сбора мусора, диспетчерская и электростанция.

На въезде и выезде с зимника будут организованы два контрольно-пропускных пункта, на которых будут круглосуточно работать дежурные. В их обязанности будет входить информирование о состоянии проезда по зимнику и учёт количества заехавших и выехавших транспортных средств.

Фото: Архив пресс-службы Администрации НАО