Энергетики реконструируют электрические сети

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» завершают реконструкцию воздушной линии электропередачи по улице Фруктовая в г.Симферополь, где располагаются жилые дома частного сектора.

От жителей Симферополя в адрес городских властей поступали многочисленные обращения, связанные с отсутствием наружного освещения на дороге, ведущей к Республиканской детской клинической больнице. Руководство ГУП РК «Крымэнерго» откликнулось на инициативу властей и обращения граждан и приняло соответствующие меры.

Энергетики провели диагностику распределительных сетей на данном участке и разработали схему повышения качества электроснабжения. В рамках проекта модернизации в настоящее время проводится реконструкция питающей воздушной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью около 500 метров.

Специалистами ГУП РК «Крымэнерго» было установлено, что промежуточные опоры на участке выработали свой технический ресурс. В данный момент бригада ГУП РК «Крымэнерго» завершает замену ветхих деревянных опор на ВЛ 0,4 кВ на железобетонные. После этого энергетики проведут замену провода. Всего в работах задействованы 3 единицы техники и 8 специалистов ГУП РК «Крымэнерго».

Реконструкция энергообъектов позволит предприятию МБУ «Город» выполнить необходимое освещение улицы, а также снизить расходы энергетиков на дальнейшую эксплуатацию распределительных сетей напряжением 0,4 кВ и обеспечить надежность электроснабжения потребителей.