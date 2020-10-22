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Иркутская область получит 1,3 млрд рублей на жилье для пострадавших от наводнения

Иркутская область получит 1,3 млрд рублей на жилье для пострадавших от наводнения

22 октября 2020, 13:25
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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Правительство России направит Иркутской области 1,3 млрд рублей на жилье для пострадавших от наводнения, произошедшего в регионе в 2019 году. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Сегодня мы дополнительно направим более 1,3 млрд рублей на продолжение такой работы (по обеспечению жильем пострадавших от паводка в регионе - прим. ТАСС), - сказал он. - Средства пойдут на обеспечение жильем пострадавших и позволят привести в порядок поврежденные дома". 

Мишустин напомнил, что правительство уже выделяло в этом году более 3 млрд рублей на поддержку тех, кто потерял жилье из-за бедствия в регионе.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов. 

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