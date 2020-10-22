Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит квалификационный отбор производителей станкоинструментальной продукции, претендующих на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой продукции.

Дата начала подачи заявок на участие в отборе: 21 октября 2020 г.

Дата окончания подачи заявок на участие в отборе: 5 ноября 2020 г.

Документы на участие в квалификационном отборе производителей необходимо предоставить в Минпромторг России по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2).

По вопросам предоставления документов для участия в квалификационном отборе следует обращаться в Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России.

Контактные лица:

Джамалдинов Хайрула Алибекович (телефон: 8 (495) 870 29 21 (доб. 22577), адрес электронной почты: dzhamaldinovkha@minprom.gov.ru);

Козодаева Анастасия Андреевна (телефон: 8 (495) 870 29 21 (доб. 28361), адрес электронной почты: kozodaevaaa@minprom.gov.ru).

Справочно:

Программа поддержки производителей утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 г. № 1206.